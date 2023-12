I pc vinti ai 'Cresco Awards' consegnati ai ragazzi del Polo tecnico professionale di Lugo

Sono dieci i computer portatili ricondizionati che venerdì sono stati donati agli studenti del Polo tecnico professionale di Lugo. Si tratta dei portatili vinti dall'Unione della Bassa Romagna nell'ambito dei Cresco Awards 2023: il premio dell'azienda Kpmg «Istruzione di qualità» è stato riconosciuto al progetto «Laboratori 2030 a scuola» del Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) della Bassa Romagna, che ha coinvolto le classi 4T e 4U del Polo nell'anno scolastico 2022-2023.

La cerimonia di consegna si è tenuta nell'aula magna Compagnoni-Marconi alla presenza degli assessori all'Ambiente dei nove Comuni della Bassa Romagna, della dirigente scolastica Electra Stamboulis, del personale del Ceas della Bassa Romagna, degli esperti ed educatori ambientali che hanno accompagnato gli studenti nello scorso anno scolastico e di Alessandra Tronconi, partner dello studio associato di Kpmg di Bologna.

I numeri del progetto: due le classi coinvolte per un totale di quaranta studenti, cinque appuntamenti con esperti e tavole rotonde, un evento finale di restituzione del progetto ai Comuni, undici ore di attività per ciascuna classe, 384 questionari elaborati dai ragazzi per esprimere le loro idee nel campo della sostenibilità e due piani di azione al 2030.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di riflettere principalmente sul tema trasporti e mobilità, con attenzione alla mobilità casa-scuola, e sull'utilizzo delle risorse e produzione di rifiuti, con una declinazione sul vintage e sul riuso di capi di abbigliamento.