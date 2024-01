I 100 anni di Aurelia: "Il segreto per vivere a lungo? Non sposarsi mai e bere un bicchiere di vino al giorno"

Ieri, lunedì 15 gennaio, la signora Aurelia Bargossi di San Pancrazio ha festeggiato i 100 anni in salute con i parenti, gli amici, i vicini di casa. A detta di tutti è stata la migliore sarta della zona, famosa per la sua precisione anche nel praticare le cuciture più difficili. Confezionava abiti su misura ed era talmente apprezzata che aveva clienti che venivano anche da Milano per farsi confezionare i vestiti. Non si è mai sposata: a chi le chiede quale sia il segreto per arrivare ai cento anni, lei dice che la ricetta è "Non sposarsi mai e bere un bicchiere di vino al giorno".

Anche se adesso ha la memoria un po' "ballerina", ricorda perfettamente i nomi delle sue vecchie clienti, anche di quelle che venivano da più lontano. Le piaceva molto guidare l'auto e spesso faceva le consegne degli abiti personalmente: quando la strada lo permetteva, le piaceva "spingere" un po' di più sull'acceleratore; quando è tornata a casa dopo l'alluvione, a chi l'ha accompagnata con l'auto ha detto: "Ma non si può andare un po' più veloce?".

Aurelia è golosa e ieri ha gustato la sua torta di compleanno al cioccolato accompagnandola con un buon bicchiere di vino. E' stata incredula ma felice della festa preparata per lei, dove sono intervenuti in tanti per gli auguri. Un'amica di Ravenna le ha portato delle vecchie fotografie che lei ha guardato con nostalgia ed ha raccontato alcuni aneddoti delle persone ritratte in queste foto, una addirittura dove Aurelia aveva 8-9 anni. Per gli auguri sono intervenuti l'Assessora Jacta Gori e il consigliere comunale Fausto Folaghi.