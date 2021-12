I 100 anni di Pia: ancora vivo nella sua memoria il dramma dell’occupazione tedesca

Martedì mattina la Presidente del consiglio comunale Ouidad Bakkali ha fatto visita alla signora Pia Amici che ha compiuto cento anni. Pia è la più grande di cinque fratelli e ha ancora vivido dentro di lei il ricordo dell’occupazione tedesca, vissuto in prima persona insieme al resto della sua famiglia. Contadina, poi bracciante per la centrale ortofrutticola COR di Mezzano, ha passato quasi tutta la sua vita nel sindacato della CGIL. La neo centenaria ha ricevuto in dono dalla presidente del consiglio Bakkali, un mazzo di fiori e una pergamena oltre agli auguri da parte di tutta l’Amministrazione comunale.