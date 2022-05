I 20 anni della Casa delle Farfalle: una grande festa per celebrare la biodiversità

Vent’anni di lavoro, progetti e iniziative per diventare a tutti gli effetti un polo per la biodiversità: questo è il percorso fatto dal parco tematico Casa delle Farfalle di Milano Marittima dal 2002, anno della sua apertura al pubblico, fino a oggi. E per festeggiare il risultato e le grandi soddisfazioni degli anni passati il weekend scorso 21 e 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Casa delle Farfalle ha festeggiato il suo compleanno, con un altro simbolico taglio di nastro alla presenza del Sindaco Massimo Medri, degli Assessori Cesare Zavatta e Michela Brunelli, del Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu e di Laura Schiff, ex dirigente della Regione Emilia Romagna, uniti alla cooperativa Atlantide e al suo Presidente Massimo Gottifredi.

Dal sabato pomeriggio alla domenica si sono susseguiti alcuni appuntamenti speciali, con ospiti straordinari che hanno saputo portare la propria visione e il proprio sapere riguardo l’importante tematica della biodiversità, focus dei due giorni. Testimonial il giovane ornitologo e comunicatore scientifico Francesco Barberini, Ambassador del circuito AmaParco di Atlantide, che ha presentato il suo sesto libro “I dinosauri che volano tra noi” insieme all’illustratore scientifico Marco Preziosi, ha condotto una visita guidata nel Giardino delle Farfalle e ha dato il via alla domenica, introducendo un altro ospite d’eccezione, il naturalista e divulgatore scientifico Francesco Tomasinelli che ha presentato il suo libro “Una città inattesa” Viaggio fotografico nella biodiversità urbana.

Sabato è stata inaugurata anche la mostra fotografica “Il fragile equilibrio della biodiversità”, che ha visto come vincitore Florio Badocchi e alcune menzioni speciali ai fotografi Valentina Caroli, Stella Corona, Edoardo Errani, Carlo Mascellani. La mostra resterà visitabile tutta l’estate. Due appuntamenti speciali anche per i più piccoli, impegnati nella realizzazione di Insetti Foglia guidati da Manolo Benvenuti e Elena Leria Jiménez e poi coinvolti nella narrazione animata “Storie Naturali” della Compagnia Le Pu-pazze.