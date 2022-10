I 200 anni del Corpo Forestale festeggiati con un’escursione guidata nell'oasi del Bevano

Nell’ambito della ricorrenza dei 200 anni dalla fondazione del Corpo Forestale dello Stato si è svolta, nella mattinata, a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina e del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna in collaborazione con il CAI di Ravenna, un’escursione guidata alla “Riserva Naturale Orientata Duna Costiera Ravennate e Foce del Torrente Bevano” per raccontare ai visitatori come l’attività del Corpo abbia contribuito negli anni a modificare il paesaggio.

In particolare si sono ripercorse le tappe fondamentali delle nostre pinete litoranee, dal loro impianto fortemente voluto dal senatore ravennate Luigi Rava che, a partire dal 1905, acquisì e dichiarò l’inalienabilità dei terreni costieri di nuova formazione per destinarli a rimboschimento con pini mediterranei, a difesa delle colture agricole retrostanti. La gestione di tipo naturalistico e purtroppo anche l’erosione costiera e gli incendi hanno modellato il paesaggio contribuendo a determinare quello attuale.

L’intera zona boscata è stata posta sotto tutela nel 1977 con l’istituzione della “Riserva Naturale Pineta di Ravenna” ed è particolarmente protetta in quanto ne è riconosciuta l’importanza per la conservazione e la sopravvivenza delle specie che la abitano. L’escursione ha riscosso un ampio riscontro ed ha permesso di visitare ambienti naturali unici e incontaminati del litorale romagnolo, accessibili solo prenotando visite guidate al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina che svolge le attività gestionali dell’area protetta.