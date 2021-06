I 75 anni della Repubblica: le celebrazioni del 2 giugno a Ravenna

Le celebrazioni ufficiali si sono svolte, nel rispetto della normativa anticovid, alle 10.30 in Piazza del Popolo, con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione delle corone

Si sono svolte mercoledì mattina le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica. A 75 anni dal referendum che fece nascere la Repubblica, Italiana l'Istituto storico ha preparato due interventi legati alle celebrazioni del 2 giugno, in relazione alla Repubblica e al territorio ravennate. Le celebrazioni ufficiali si sono svolte, nel rispetto della normativa anticovid, alle 10.30 in Piazza del Popolo, con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione delle corone.

"Oggi festeggiamo le tante italiane e italiani che il 2 giugno di settantacinque anni fa si recarono alle urne per votare - commenta il sindaco Michele de Pascale - Festeggiamo chi con quel voto ci ha regalato una Repubblica libera, unita e democratica. A tutte e tutti voi, buona Festa della Repubblica!".