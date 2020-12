I Babbi Natale della onlus consegnano regali ai bimbi meno fortunati

Il presidente dell'organizzazione di volontariato Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, insieme ai suoi 4 collaboratori (Maelle Gladis Nambou, Happy Christian, Stephanie Tchameni e Samantha Tchameni), hanno con orgoglio assunto il ruolo di Babbo Natale, andando casa per casa a consegnare i doni a ogni bambino ravennate (italiano e straniero), in cambio di un sorriso grande come il cuore di un bambino. Per la terza edizione del progetto "Grazie Babbo Natale" a cura della odv stessa, a causa della pandemia e soprattutto per evitare gli assembramenti e rispettare le norme anticovid-19 in vigore durante questo periodo natalizio, l'organizzazione di volontariato ha scelto di portare a casa i doni ai bambini e bambine.

"Nel svolgere la nostra missione di Babbo natale - dichiara il presidente Tchameni - abbiamo condiviso dei momenti eccezionali. Nell'entusiasmo dei bambini nel ricevere loro stessi i regali c'era una emozione indubbiamente forte e profonda sia dalla parte del Babbo Natale che da quella del ricevente. Una sensazione speciale, unica ed indimenticabile. Grazie alla maratona di solidarietà messa in campo per sostenere la realizzazione di questa terza edizione dell'iniziativa abbiamo ricevuto oltre 800 doni. Regali che sono stati consegnati a domicilio a ogni bambino o a uno dei genitori nei giorni 21, 22, 23, 24 e 26 dicembre, con questo ultimo giorno come bonus rispetto alla programmazione iniziale prevista per la distribuzione. Consegnando almeno due doni a bambino, i Babbi Natale sono orgogliosamente riusciti consegnare i doni a oltre 240 bambini, suonando rispettivamente al campanello di oltre 150 famiglie. In virtù dell'ingente quantità dei doni ricevuti grazie a questa fruttuosa maratona della solidarietà, la consegna dei regali ai bambini continuerà fino al capodanno".