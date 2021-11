I biker 'dal cuore d'oro' donano mille euro all'associazione che assiste i ragazzi con autismo

Spesso la figura del biker, il tipico motociclista vestito con giubbotto di pelle e anfibi, viene ingiustamente inquadrata come persona non troppo raccomandabile. Si tratta però di un luogo comune, e il gruppo dei "Bikers Fuorilegge" lo dimostra con le proprie azioni solidali. Il gruppo ravennate di amanti delle moto, con membri provenienti da tutta la provincia e non solo, ogni anno effettua una raccolta fondi tra i propri associati, amici e sostenitori, da devolvere in beneficenza a un’associazione del territorio. I Bikers Fuorilegge, anche quest’anno, in conclusione di una stagione che ha finalmente permesso di riunirsi e viaggiare, hanno raccolto 1.000 euro e hanno deciso di donare questo contributo a una organizzazione faentina che assiste i ragazzi con autismo, l’Associazione Autismo Faenza.

"Un gesto di grande solidarietà e di amore che permetterà di sviluppare progetti con lo scopo di insegnare ai ragazzi, di tutte le età, affetti da autismo a migliorare le loro competenze e autonomie", commenta l’Associazione Autismo Faenza. Per celebrare questa iniziativa, domenica alle ore 10.00, in piazza della Libertà a Faenza, alla presenza dell’assessore ai Servizi alla comunità del Comune di Faenza, Davide Agresti, si è svolta una breve cerimonia in cui una rappresentanza dei ‘Fuorilegge’ ha consegnato l'assegno al Presidente dell’Associazione Autismo Faenza, Cesare Missiroli.