I camionisti non rispettano i tempi di guida: due multe per oltre 500 euro

Ancora controlli ai camionisti sulle strade ravennati. Il personale della Polizia Locale di Ravenna - Ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante, nella serata di lunedì, ha svolto servizi mirati sulla statale Romea finalizzati a verificare il rispetto della normativa sull’autotrasporto. Nello specifico, gli agenti hanno effettuato un posto di controllo nei pressi della rotatoria di Casalborsetti - direzione di marcia Ravenna-Venezia, che ha permesso di effettuare accertamenti, complessivamente, su cinque mezzi pesanti.

In due casi sono state rilevate irregolarità che hanno portato alla contestazione delle relative sanzioni a carico di due autisti, italiani di 51 e 61 anni, per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. Le violazioni, emerse a seguito dell’analisi del cronotachigrafo, hanno comportato sanzioni per oltre 500 euro. Ulteriori verifiche, tese ad accertare eventuali transiti vietati di mezzi pesanti, hanno interessato via Dismano e Viale Europa, con esito negativo.