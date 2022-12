I "Carabineri a 4 zampe" fiutano la droga: tre giovani automobilisti nei guai

L’attività di prevenzione verrà intensificata dai reparti dell’Arma in provincia in occasione delle prossime festività natalizie, soprattutto in orario serale e notturno, al fine di prevenire e contrastare condotte illecite, soprattutto i reati predatori