I Carabinieri battono a tappeto le piazze per combattere lo spaccio

Continuano a Faenza i controlli dei Carabinieri della Compagnia manfreda, che hanno effettuato servizi mirati per reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo delle sostanze stupefacenti insieme a un paio di squadre delle Squadre di Intervento Operativo del quinto Battaglione Emilia Romagna. Piazza Dante, Piazza Rampi, Piazza San Francesco: queste le piazze oggetto di controllo da parte dei Carabinieri. I controlli si svolgono anche nei comuni limitrofi della Compagnia sia in orario diurno che notturno per il contrasto dei reati predatori.