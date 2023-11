I Carabinieri celebrano la Messa per la patrona dell'Arma 'Virgo Fidelis'

Questa mattina nella Chiesa di Santa Maria del Torrione si è tenuta la Santa Messa in occasione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, officiata da Minsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna e Cervia. Nella circostanza è stato celebrato l’82esimo anniversario dell’epica “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili e militari della Provincia, tra cui il Prefetto, Castrese De Rosa, il Presidente del Tribunale facente funzione Mariapia Parisi, il Sostituto Procuratore della Repubblica Marilù Gattelli, una nutrita rappresentanza dei Carabinieri di Ravenna e dei Reparti Speciali con relativi familiari, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ravenna, del relativo Gruppo di Volontariato e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali, nonché i congiunti dei militari caduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’Onaomac.

Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, nel ringraziare i presenti per aver dato lustro all’evento, si è soffermato sui valori etici che contraddistinguono ogni Carabiniere per l’alto senso del dovere e del servizio a favore di tutta la comunità, sentimenti che lo accompagnano per l’intero periodo trascorso nell’Arma dei Carabinieri ma anche dopo.