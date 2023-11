I 'Cerviaman' partecipano alla Maratona di New York

La stagione si sta per chiudere, e i Cerviaman sono già al lavoro per pianificare le attività del 2024: ma la presenza degli atleti a livello agonistico non si ferma: nello scorso weekend tre giovani del sodalizio benefico cervese hanno partecipato addirittura alla corsa più celebre del mondo, la Maratona di New York.

Si tratta di Ilary Fontana e dei fratelli Thomas e Alice Manzi: accompagnati da Alex Ricci, i Cerviaman hanno corso i 42 chilometri assieme alle migliaia di partecipanti alla kermesse, senza l’obiettivo di “fare risultato” ma con quello, ben più appagante, di respirare l’atmosfera di una gara che è ormai una leggenda.

“E’ stata un’esperienza bellissima – conferma Ilary Fontana, che partecipava per la prima volta alla maratona nella Grande Mela -. L’abbiamo fatta tutti assieme, senza pensare al tempo di gara bensì alternando corsa veloce a passo più lento, con l’intento di gustare tutte le sfumature di una manifestazione davvero imponente, e di portare il nostro piccolo messaggio di solidarietà. E devo dire che la cosa più toccante è proprio vedere come la filosofia della Maratona newyorkese sia proprio incentrata sulla fratellanza e sulla solidarietà: un esempio apprezzato in tutto il mondo, ovviamente, dal quale anche noi Cerviaman potremo prendere molti spunti per il futuro”.