I contagi Covid continuano a calare. Ancora 3 focolai nel ravennate

Arriva l'estate e i nuovi casi di Covid continuano a calare. Nella settimana dal 23 al 29 maggio sono stati eseguiti 17.531 tamponi registrando 2.583 nuovi casi positivi (14,7%). Rispetto alla scorsa settimana si registra un ulteriore calo delle nuove positività sia in termini assoluti (-958) che percentuali. Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in calo rispetto alla scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 103 pazienti, tra questi solo uno è ricoverato in terapia intensiva. Ancora in calo anche il numero dei decessi.

Sul territorio ravennate si registrano 951 nuovi casi (la settimana scorsa erano 1747) e sono attualmente presenti 1399 casi attivi. Nella settimana di riferimento si sono registrati 2 focolai nelle cra e uno intraospedaliero. Complessivamente sono stati sospesi 139 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda Usl della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.