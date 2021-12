I controlli sul green pass sono stati circa diecimila in 20 giorni, i multati 34

Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ravenna Enrico Caterino per esaminare e concordare le linee di intervento da attuare durante le festività natalizie. Nel corso della riunione sono stati divulgati anche i dati dei servizi di controllo di queste prime settimane, dal 6 al 26 dicembre: i controlli del green pass sono stati 8.950, con 34 persone sanzionate su questo profilo. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 1.505 e qui i titolari sanzionati sono stati 24, con un provvedimento di chiusura provvisoria.

In sede di pianificazione dei servizi, declinata nell’apposito “Piano di controllo del territorio per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, predisposto dalla Prefettura sulla scorta delle valutazioni congiunte svolte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato previsto un rafforzamento dei controlli attraverso una coordinata articolazione dei servizi con il coinvolgimento di tutte le risorse disponibili. E' stata condivisa l’opportunità di intensificare i controlli nella serata del 31 dicembre e nelle successive giornate prefestive e festiva, valorizzando anche i servizi di prossimità attraverso la previsione di pattuglie appiedate, tenuto conto del prevedibile aumento della mobilità urbana specie nelle zone centrali e in quelle caratterizzate da una maggiore presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Durante tale periodo si registrerà, presumibilmente, anche un incremento del traffico veicolare, che richiederà l’intensificazione dei servizi di vigilanza stradale al fine di elevare i livelli di sicurezza della circolazione lungo l’intera rete viaria della provincia. Speciale attenzione sarà riservata, inoltre, all’attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici, con specifico riguardo alla commercializzazione illegale da parte di soggetti non autorizzati e la vendita degli artifici pirotecnici vietati.