I cuochi ravennati partecipano come volontari al pranzo benefico dei Lions: donati 4mila euro allo Ior

Un gruppo di cuochi dell’Associazione Cuochi Ravenna – la sezione provinciale dell’Associazione nazionale, che vanta 16 mila iscritti in tutta Italia – ha partecipato all’iniziativa benefica “Insieme per lo I.O.R.”, organizzata dal Lions Club Ad Novas: un pranzo di solidarietà a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo andato in scena al Centro Sociale Cervese. Guidata dal presidente provinciale Vito D’Addiego, la delegazione degli chef provinciali ha preparato – in totale volontariato – un succulento menù, per un pranzo a cui hanno partecipato circa duecento persone; il ricavato del pranzo, oltre 4 mila euro, è stato donato allo I.O.R. per la ricerca sul cancro.

“La nostra Associazione non ha scopo di lucro – spiega D’Addiego, che ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera sia come chef, che come insegnante all’Istituto Alberghiero di Cervia -. Oltre a organizzare iniziative di formazione per i cuochi, l’obiettivo della nostra attività è proprio quella di aderire a eventi che possano abbinare la buona tavola a finalità benefiche, come è accaduto in questo caso, o di divulgazione dei prodotti tipici locali e della buona cucina. Sono convinto che l’unione e la condivisione di quello che facciamo sua il fattore più importante per la crescita delle persone”.