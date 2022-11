I "detenuti-pasticcieri" sfornano Caterine con Linea Rosa per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, da calendario il giorno di Santa Caterina, la tradizione ravennate impone di regalare alle più piccole e ai più piccoli coloratissimi biscotti di pasta frolla a forma di bambolina, le Caterine appunto. Una tradizione che da tempo il Centro Antiviolenza di Ravenna ha fatto anche suo, grazie alla collaborazione e al sostegno del Sindacato Panificatori Artigiani della Provincia di Ravenna, che insieme alle volontarie di Linea Rosa impasta e cucina migliaia di Caterine per una speciale vendita di beneficenza.

E anche quest’anno l’usanza si rinnova con un’importante novità. La produzione dei dolci è avvenuta con l’aiuto dei detenuti della Casa Circondariale della città, grazie al progetto di recupero sociale “Colto con le mani in pasta”. Delle 3.500 Caterine realizzate 1.000 sono già state donate: di queste 850 ad Ageop, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, per i/le bambini/e ospedalizzati del Sant'orsola di Bologna, e 150 agli ospiti della Casa Circondariale di Ravenna. Le restanti sono disponibili presso la sede di Linea Rosa ODV in via Mazzini 57/A al prezzo di 2,5 euro. Chiunque fosse interessato all’acquisto può chiamare il numero 0544216316 o scrivere a linearosa@racine.ra.it. Il ricavato sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza.