I dipendenti dell'azienda donano cibo ai bisognosi per la Giornata nazionale della colletta alimentare

Bunge, azienda leader mondiale nel settore agroalimentare e dei mangimi essenziali per animali, ha partecipato anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata da Banco Alimentare, per sostenere le persone bisognose con pasti e pacchi alimentari. Quest’anno Bunge ha aderito all'iniziativa tramite la donazione di 960 litri di olio di arachidi, prodotto nello stabilimento di Porto Corsini.

Inoltre, i dipendenti Bunge hanno partecipato a una raccolta di cibo e hanno contribuito con altri 40 chili di alimenti non deperibili. L'olio e gli alimenti donati sono stati distribuiti a persone e famiglie bisognose attraverso il Banco Alimentare e altre organizzazioni no-profit partner di Ravenna. Questo sforzo fa parte del programma di volontariato globale e del sostegno filantropico che Bunge ha annunciato in ottobre per affrontare la crescente insicurezza alimentare e i bisogni umanitari in tutto il mondo.

Gianluca Benini, Direttore di Banco Alimentare Emilia-Romagna, afferma: “La situazione che stiamo vivendo nel nostro Paese è sempre più preoccupante, sempre più famiglie vivono situazioni di disagio economico e povertà, e l'accesso al cibo è sempre più difficile. È importante sostenere e aiutare chi, vicino o lontano da noi, è in difficoltà. Il sostegno di aziende locali, come Bunge, e la partecipazione a iniziative come la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è un gesto fondamentale per aiutarci a combattere la crisi alimentare, offrendo un gesto concreto e semplice e dimostrando che insieme possiamo fare la differenza".