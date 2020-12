I dubbi di Europa Verde sulla conferma di Rossi alla guida dell’Autorità Portuale

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale chiarimenti sulla conferma del Dott. Daniele Rossi alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Il mandato del Presidente Rossi, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’intesa della Regione Emilia-Romagna, è scaduto il 30 novembre 2020.

Nel 2019 varie vicissitudini giudiziarie legate alla vicenda dell’affondamento del relitto della Berkan-B con fuoriuscita di idrocarburi avevano portato prima alla sospensione dall’incarico dei vertici dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e, successivamente, all’annullamento di tale sospensione da parte del tribunale del Riesame di Bologna.

“Secondo quanto riportato dalla stampa locale – afferma Silvia Zamboni, Capogruppo Europa Verde e Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – nel luglio 2020 la vicenda è giunta al suo epilogo accusatorio e la Procura di Ravenna avrebbe chiesto il rinvio a giudizio del presidente di Autorità Portuale Daniele Rossi e del segretario generale Paolo Ferrandino per inquinamento ambientale.

Con l’interrogazione presentata oggi, Europa Verde chiede alla Giunta se il Ministro competente, d’intesa con la Regione, abbia già proceduto alla conferma del Dott. Daniele Rossi per un secondo mandato alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e, se così fosse, come mai non si sia ritenuto opportuno sospendere l’iter della riconferma da parte del Ministero in attesa di conoscere l’esito definitivo del procedimento giudiziario in corso”.