I due medici di famiglia lasciano la frazione: in arrivo un nuovo dottore

In arrivo un nuovo medico di base a Barbiano di Cotignola. "Dopo la chiusura dei due ambulatori nella frazione di Barbiano, scelta autonoma compiuta dai due medici di famiglia, ci eravamo impegnati a esplorare ogni strada possibile per ripristinare la presenza medica sulla frazione - spiega il sindaco Luca Piovaccari - L’unico strumento che avevamo a disposizione era quello di vincolare, in accordo con l’Ausl, futuri nuovi incarichi medici sulla Casa della Comunità di Cotignola all’apertura anche di un secondo ambulatorio su Barbiano".

Dopo diversi tentativi, dal 2 gennaio ha preso servizio la dottoressa Raffaella Morri, che garantisce l’apertura dell’ambulatorio anche a Barbiano (via Manzoni 30) il mercoledì dalle 8:30 alle 13:00. "Si tratta di un primo importante passo per ripristinare anche su Barbiano una servizio di prossimità così importante, soprattutto per le persone più fragili", conclude Piovaccari.