I genitori di Castiglione festeggiano la formazione della prima classe

La prima classe della scuola primaria di Castiglione di Ravenna si farà. Un annuncio che nei giorni scorsi ha tranquillizzato tanti genitori, che dopo la mancata autorizzazione a istituire una prima classe per l'anno scolastico 2021/2022 si erano appellati all'ufficio scolastico territoriale e regionale. A gennaio erano 12 i genitori degli alunni che avevano fatto domanda di iscrizione all'istituto. La comunità di Castiglione aveva anche lanciato una petizione raccogliendo quasi mille firme.

E ora il gruppo dei genitori di Castiglione di Ravenna invita le istituzioni e la comunità a festeggiare l'apertura della classe prima di Castiglione, in un momento di condivisione, mercoledì alle 18:00: "Ci troveremo nell'area verde di Palazzo Grossi per brindare insieme, nel rispetto delle normative Covid, a questo risultato fondamentale per lo sviluppo del paese e della sua comunità". Saranno presenti Michele De Pascale, sindaco del Comune di Ravenna; Eugenio Fusignani, vicesindaco; Oudidad Bakkali, assessore all’Istruzione; Cristina Ambrogetti, presidente del consiglio territoriale; Anna Rusticali, vicaria dell’Istituto Comprensivo; Silvia Nardi, rappresentante del gruppo genitori.