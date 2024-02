I giardini pensili e la cripta Rasponi chiudono al pubblico

Da venerdì 1 marzo la Cripta Rasponi e i giardini pensili chiuderanno al pubblico per permettere, in concertazione con gli enti interessati, di adeguare il sito ai criteri minimi di accessibilità museale. Gli interventi da effettuare sono finalizzati a permettere una fruizione ottimale e a creare un ambiente inclusivo per tutti coloro che soffrono di disabilità sensoriali e cognitive.

Per i gruppi organizzati, accompagnati da una guida, o per i gruppi che richiedono una visita guidata, c'è la possibilità di visitare il sito su prenotazione contattando il numero 3209539916 o scrivendo all'indirizzo prenotazioni@ravennantica.org.