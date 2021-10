I giocatori del Cervia calcio portano giocattoli in dono ai bimbi ricoverati in pediatria

Giovedì mattina una delegazione del “Cervia calcio” ha fatto visita alla Pediatria dell'ospedale di Ravenna per consegnare numerosi giocattolo ai piccoli degenti. Ad accompagnare la delegazione è stato Francesco Gullo, impegnato in un progetto sociale “Campioni in tour per le Pediatrie”, che da anni si occupa di acquistare e donare giocattoli ai bimbi ricoverati nelle Pediatrie degli ospedali italiani. Artefice del progetto, che da 12 anni ha incontrato tante realtà delle Pediatrie ospedaliere, è lo stesso sig Gullo che ha dato l’avvio a questo esempio di impegno sociale e solidarietà con un evento sportivo, un torneo di calcio per piccoli giocatori realizzato a Milano, allo stadio San Siro. Da quella iniziativa, che riscosse grande successo, partì il progetto che si sviluppò anche in altre città come Verona, Torino e Genova.

Oggi “Campioni in Tour” è il torneo per bambini più grande del mondo per dare visibilità ai bambini delle formazioni dilettantistiche. Non ci sono sponsor e sono le donazioni effettuate dai genitori dei piccoli calciatori in campo a consentire l’acquisto dei giochi che poi vengono donati ai reparti pediatrici delle città che ospitano i tornei. Campioni in tour ha fatto giocare 102mila bambini in 10 anni con oltre 300 parenti al seguito.

Durante la visita è stato sottolineato che i ragazzi del Cervia si sono resi protagonisti anche del nuovo format tv "Cervia calcio 2.0 generazione social" in onda ogni mercoledì alle ore 20.00 su Canale Nazionale GO - TV Canale 163 del Digitale Terrestre, progetto che intende promuovere e valorizzare la promessa dei ragazzi anche verso un impegno sociale, coinvolgendoli in iniziative solidali. Insieme ai ragazzi del “Cervia” erano presenti anche il Mister Antonio Giulio Bonacci, che annovera un'esperienza calcistica nazionale e locale, e il capitano della squadra Luca Ceccarelli, calciatore di prestigio che ha militato nella squadra del Cesena.