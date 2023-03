I giovani studenti diventano giornalisti e creano una 'Redazione gentile'

Il Comune di Cervia ha aderito al bando “Redazioni Gentili” promosso dall'associazione Mezzopieno che mette a disposizione 2000 euro per i 5 migliori progetti volti a creare una “redazione gentile” della propria comunità. Il progetto mira alla creazione di una redazione per notiziari delle buone notizie, sviluppato e condotto dai ragazzi. Il comune di Cervia insieme a Scambiamenti e alla radio di comunità Radio social coast ha coinvolto i ragazzi delle classi dell'IC3 della Scuola media Ressi-Gervasi, che nei giorni scorsi hanno avuto il primo incontro formativo.

Il progetto si svilupperà in ambito extrascolastico ed è comunque aperto a tutti i ragazzi che hanno piacere di fare questa esperienza, basta contattare il Centro Informagiovani (tel.0544979265). Di fronte alle classi seconde e terze dell’istituto, i formatori dall'associazione Mezzopieno si sono collegati in videoconferenza ed hanno stimolato gli studenti a riflettere sull’importanza della qualità dell’informazione. L’obiettivo è quello di rinsaldare, anche attraverso la radio di comunità cervese, il rapporto con il territorio, fornendo ai ragazzi uno strumento di apprendimento e di crescita originale ed efficace. Presto inizieranno le attività per la creazione della Redazione Gentile di Cervia, i cui risultati saranno poi divulgati alla comunità.

La Delegata alla gentilezza Federica Bosi ha dichiarato: “Aderendo al progetto di Mezzopieno, il comune di Cervia intende proseguire la strada già intrapresa con la creazione della Panchina viola della Gentilezza e l’adesione al Manifesto delle Parole Non Ostili per sottolineare ancora una volta l’importanza di una comunicazione sana, costruttiva e portatrice di valori positivi. La cultura del rispetto e dell’inclusione passa anche attraverso la condivisione di buone pratiche all’interno della nostra comunità e le modalità con cui esse vengono raccontate. Ogni giorno veniamo bombardati da tantissime informazioni di varia natura, spesso negative, molte attraverso i social lanciate in forma sensazionalistica per ottenere il maggior numero di like che invece di fornirci dati utili a comprenderne il senso, disorientano e distolgono l’attenzione dalla questione reale. Per cui abbiamo la necessità di tornare ad una comunicazione più responsabile che spenga la conflittualità piuttosto che alimentarla, che promuova la fiducia nel prossimo e che metta in luce le possibili soluzioni ad un problema piuttosto che acuirlo. I ragazzi che parteciperanno al progetto, oltre ad approfondire la tecnica narrativa dello stile giornalistico e ad avere la possibilità di lavorare in una vera e propria radio, saranno coinvolti nell’attività di ricerca redazione e diffusione della cultura della gentilezza e della positività, supportati dall’aiuto dei loro professori e dei formatori dell’associazione Mezzopieno e il loro notiziario entrerà a far parte della rete italiana delle Redazioni Gentili. Un grande in bocca al lupo quindi ai nostri giovani giornalisti”.