I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia: proclamato lo sciopero

Venerdì 23 luglio è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore delle aziende del trasporto pubblico locale proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato per manifestare contro le politiche sul lavoro del Governo. Lo scioperò interesserà solo il bacino di Ravenna dalle 17:00 alle 21:00. In tale fascia oraria, pertanto, le linee di trasporto pubblico locale e il servizio di traghetto non saranno garantiti. Start Romagna si scusa per i possibili disagi. Ad analoga precedente iniziativa di sciopero nazionale di 4 ore del 12 maggio scorso l’adesione era risultata del 25 per cento.