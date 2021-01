I lavoratori della sanità incrociano le braccia: proclamato lo sciopero

E' in programma per venerdì 29 gennaio uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie del comparto pubblico e privato indetto per l’intera giornata da Si Cobas con l’adesione di Slai Cobas per il sindacato di classe, riguardante il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici di tutti i settori lavorativi privati, pubblici e cooperativi. E' escluso dallo stato di agitazione il personale medico di tutte le Aziende sanitarie private associate con Aiop.

Nella giornata dello sciopero, spiegano da Ausl Romagna, saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi.