I lavoratori manifestano davanti alla clinica: "A rischio trasferimento con 400 euro in meno al mese"

Mercoledì 9 marzo Fp Cgil e Cisl Fp organizzano, dalle 13,30 alle 15 un’assemblea sindacale, con presidio, per tutti i lavoratori dipendenti della clinica Villa Azzurra di Riolo Terme che è convenzionata con il sistema sanitario regionale. Il presidio si terrà di fronte all’entrata principale della struttura.

"Si tratta della prima iniziativa di un percorso di mobilitazione, definito in un’assemblea sindacale tenutasi lo scorso 17 febbraio, che coinvolge i dipendenti della area delle pulizie e cucine di Villa Azzurra per contrastare il progetto della proprietà di trasferire i lavoratori di questi settori in un’altra società del gruppo - spiegano i sindacati - Il trasferimento comporterebbe l’adozione di un contratto nazionale di lavoro con condizioni peggiorative rispetto all’attuale e con sensibili riduzioni del trattamento economico. Gli eventuali nuovi assunti, a parità di mansione, percepirebbero anche 400 euro in meno al mese".

Fp Cgil e Cisl Fp ritengono pertanto il piano proposto "del tutto inaccettabile, anche perché si prospetta la diminuzione delle ore di lavoro e il taglio di alcuni posti di lavoro. Forte è poi la preoccupazione da parte di tutte le lavoratrici e i lavoratori che temono che questo tipo di misure possano in seguito interessare anche le aree amministrative. È importante - concludono i sindacati - che vi sia la massima partecipazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Villa Azzurra per manifestare la propria contrarietà al progetto del gruppo che, se applicato, porterebbe a una disparità di trattamento degli operatori all’interno della medesima struttura, definendo un diverso valore del loro lavoro e tentando di applicare contratti penalizzanti per i dipendenti addetti alle pulizie e cucine”.