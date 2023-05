I liceali fanno lezione con il docente universitario Luca Frassineti

Domenica nell’Aula Magna del Liceo G. Ricci Curbastro di Lugo ha avuto luogo una Lezione di letteratura italiana tenuta dal professor Luca Frassineti, docente ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, rivolta a otto classi liceali dell’indirizzo classico, scientifico, linguistico e scienze umane, quarte e quinte, dal titolo “Il rapporto fra intellettuale e potere”, sviluppato attraverso la lettura ed il commento dell’ode “La caduta” del poeta milanese Giuseppe Parini, uno dei massimi esponenti dell’Illuminismo e del Neoclassicismo in Italia.

Luca Frassineti, genovese 54enne, si è occupato soprattutto di teatro, lirica e prosa italiana fra Settecento e Ottocento, con particolare attenzione, oltre alle modalità di ricezione di autori e opere, alla disanima ed alla ricostruzione storico-filologica dei singoli testi, con particolare interesse alla riscoperta e allo studio dei documenti originali e d’archivio, manoscritti e a stampa, sviluppando al riguardo un’ampia produzione bibliografica. In particolare, Frassineti costituisce riferimento ineludibile per la critica letteraria su Vincenzo Monti, poeta e prosatore alfonsinese, la cui vastissima produzione è stata dallo studioso largamente reinterpretata e ridiscussa anche alla luce di nuove attribuzioni e scoperte personali e allo sviluppo da lui dato agli studi dedicati all’epistolografia del Sette-Ottocento, che hanno consentito di rifondare la lezione originale dei testi, in taluni casi fortemente compromessa dalla volontà dei primi editori. E’ l’attuale presidente del Comitato montiano.

Accolto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dal curatore dell’evento Fabio Pagani, docente del Liceo e vicepresidente del Comitato montiano, Luca Frassineti ha trattato del complesso tema del rapporto fra intellettuale e potere, dalla forte valenza storica e letteraria sempre attuale, affrontando un periodo di grandi cambiamenti, la seconda metà del Settecento, approfondendo la figura di Giuseppe Parini: l’illustre autore milanese, eminente interprete dell'Illuminismo italiano letterario, intendeva la poesia come strumento di impegno civile, educando all'utile, all’alto senso dell'uomo e al ripudio di ciò che è contrario alla coscienza.

Questo motivo anima particolarmente l’ode “La caduta”, composta nel 1786. A partire da un incidente occorsogli in una rigida giornata d’inverno, Parini svolge una serie di considerazioni sulla propria condizione di poeta e sul valore della libertà intellettuale, che egli non intende sacrificare in cambio di vantaggi materiali, ponendosi come esempio da seguire. La lezione, un approfondimento di letteratura italiana di grande spessore, è stata seguita con grande attenzione da parte degli studenti, con ampio caloroso riconoscimento finale.