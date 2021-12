I Lions donano attrezzature mediche all'ambulatorio migranti

Il Lions Club Dante Alighieri ha donato all’ambulatorio migranti di Ravenna delle attrezzature importanti per l’attività clinica del servizio (un ecografo, uno spirometro e un pulsiossimetro) in memoria del Lions Claudio Benedetti. L’ambulatorio migranti è un ambulatorio ad accesso libero dedicato a cittadini stranieri, comunitari, senza fissa dimora non ancora in possesso della tessera sanitaria, stranieri temporaneamente presenti (STP), Europei non iscritti (ENI), e a richiedenti protezione internazionale. È ubicato presso il Cmp al piano terra – area ambulatori del servizio di diabetologia ed è attivo ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Nel corso della giornata sono intervenuti i rappresentanti della Prefettura, Comune, CRI Comitato di Ravenna, Corpo delle infermiere volontarie della CRI e sono stati illustrati i dati di attività del servizio da parte del personale medico dedicato.