I Lions donano la spesa di Natale alle famiglie in difficoltà

Il Club Lions Milano Marittima 100 ha acquistato dai Leo di Ravenna (Presidente Thomas Alexander Casadio Malagola) 108 pandorini e 30 cioccolate. Una delegazione del Club costituita dai Lions Luigi Callè, Massimo Mazzolani, Salvatore Trigona e la Presidente del Club lions Alessandra Maltoni hanno consegnato al parroco Pierre Laurant Cabantons del Duomo di Cervia, al Vice Direttore della Caritas Mazzolani e al magazziniere della Caritas Bissoni la spesa natalizia per le famiglie bisognose seguite a Cervia dalla chiesa in collaborazione con la Caritas. Questo è il primo intervento di supporto alimentare del Club Milano Marittima 100 verso le famiglie in difficoltà del cervese. A gennaio 2021 il consiglio concerterà ulteriore contributo in collaborazione con la SoSan.