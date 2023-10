'I Lunedì della salute': una serie di incontri dedicati al tema della prevenzione

Al via lunedì 16 ottobre - presso il Centro Sociale Auser (Viale Umberto I, 48) di Castel Bolognese - il ciclo di incontri “I Lunedì della salute”, pensato per rispondere alle richieste di informazioni da parte dei cittadini sul tema della salute, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Gli incontri sono promossi dall’Assessorato ai Servizi Sociali, oltre che da Auser e Confraternita della Misericordia, entrambe associazioni facenti parte del tavolo sociale.

La prevenzione è un concetto ormai entrato nella cultura delle persone e si dimostra sempre più uno strumento efficace per combattere e sconfiggere tanti tipi di patologie e cogliere maggiormente il bisogno di relazione che insito in ogni persona. I rapporti sociali, infatti, non solo migliorano la qualità della vita, ma l’allungano e sono preziosi alleati per la salute.

Il calendario degli incontri, coordinati Erminio Napolitano

Lunedì 16 ottobre 2023 - ore 20:00

1° soccorso tra le mura di casa

Dott. Daniele Donigaglia (Unità Operativa Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza)

Lunedì 23 ottobre 2023 - ore 20:00

Invecchiare bene si può: consigli per vivere meglio la terza età

Dott. Custode Di Giunta (medico di base)

Lunedì 13 novembre 2023 - ore 20:00

La demenza: destino o malattia

Dott. Michele Sarti (geriatra)

Lunedì 20 novembre 2023 - ore 20:00

L’importanza della fisioterapia e del movimento per mantenere un equilibrio che chiamiamo salute

Dott. Mattia Sintini (fisioterapista)