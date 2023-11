I misteri del Mazapégul e del suo bosco: un progetto di 'land art' con gli scarti della pineta

L’associazione "Anime Senza Voce", composta da artisti internazionali, ha elaborato per l'ex percorso della salute al Parco 1 Maggio di Fosso Ghiaia un progetto di "land "art", dove verranno realizzate opere con il materiale di recupero e scarto della pineta, materiale che darà luce a personaggi immaginari della natura prendendo spunto da tradizioni celtiche antiche, seguendo un percorso naturalistico alla ricerca di Mazapégul e dei suoi tesori. Queste installazioni verranno realizzate da due artiste internazionale dell’associazione, Brigitte Ostwald (Austria) e Luisa Riceci (Ravenna).

Il progetto nasce dalla sensibilizzazione dell’opinione pubblica giovanile verso la natura, coinvolgendo tutta la cittadinanza ed è rivolto in particolare ai giovani. Si basa principalmente su un programma di animazione/educazione per coinvolgerli nella cura ambientale e nell’accoglienza turistica in un nuovo ciclo-percorso naturalistico in combinazione con una percorso sensoriale/visivo. Sussistono tuttora in Romagna tracce di mitologia, un insieme, cioè, di superstizioni e credenze che traggono origine dal paganesimo, o dalle religioni delle popolazioni celtiche che prima dei Romani tennero queste terre. Di tanto in tanto affiora qualcuna di tali lontane credenze, poiché, come è noto, la cultura popolare è assai lenta ad abbandonare le sue tradizioni, i suoi riti.

Un elemento ancora superstite di tale mitologia è senz'altro il Mazapègul, un simpatico e dispettoso folletto che, secondo le leggende romagnole, passava le notti a infastidire le giovane fanciulle, gli animali, oppure mettere in disordine gli ambienti domestici facendo sparire le cose. Si possono incontrare lungo il percorso del sentiero amici del bosco e personaggi della foresta che ci salutano fino ad arrivare alla fine del percorso, dove si trova appunto il Mazapégul. All’ingresso del sentiero attraverso un cerchio di rami che dovrebbe rappresentare come uno spioncino - in quanto Mazapégul spiava le persone all’interno delle loro case - si incontrano le Valchirie, le guardie della pineta, “Brunhilde” e “Ludmilla”.

"Questo progetto - spiegano le artiste - vuole sottolineare l’importanza della natura nei confronti dell’uomo e sensibilizzare l’integrazione e l’importanza vitale che essa ha su di noi".

Per l’inaugurazione, l’associazone Anime Senza Voce ha intenzione di invitare alcune scuole di Ravenna a partecipare all’evento, dove verrà raccontata la storia di Mazapégul e spiegato il senso del progetto. Le scolaresche verranno accompagnate dalle Guardie Ecologiche di Ravenna GEV di Ravenna per un’uscita didattica nella pineta Parco 1 Maggio. Il progetto è ancora in fase di realizzazione e verrà terminato entro il 20 dicembre, a gennaio 2024 ci sarà l’inaugurazione.