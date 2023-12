I nipoti portano avanti la tradizione della 'Pasquella' del nonno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

A Montaletto di Cervia si mantiene una tradizione folkloristica intrisa di storia e autenticità: i Pasqualotti di Montaletto Chiesa. Questo gruppo romagnolo, noto anche come "pasqualott ad Muntalet Cisa" nel dialetto locale, ha le sue radici a metà del 1900, portando con sé un bagaglio di usanze e canti tipici che risuonano ancora oggi. In origine, i Pasqualotti si distinguevano per la loro partecipazione alle celebrazioni dell'Epifania quando, con entusiasmo, bussavano di casa in casa per intonare la "pasquella". Questo rituale, oltre a portare buoni auspici per l'anno appena iniziato, si trasformava in una vivace espressione di canti romagnoli, intrattenendo le famiglie del posto. Il cuore pulsante di questa tradizione era costituito da gruppetti di giovani, mossi dalla curiosità e dalla voglia di condividere la gioia del momento. La "Pasquella", un annuncio allegro e benaugurante, si focalizzava spesso sulle case che ospitavano giovani donne in cerca di un legame matrimoniale.

La continuità di questa tradizione è oggi affidata a tanti giovani tra cui tre appassionati Pasqualotti: Giorgia, Marco e Andrea, i nipoti di Walter Sforzini che fin da bambini partecipano. Walter ha dedicato più di trent'anni alla partecipazione attiva nel gruppo, trasmettendo la fiamma della tradizione ai suoi nipoti, che oggi portano avanti con orgoglio l'eredità dei Pasqualotti. Nel corso degli anni, il gruppo si è arricchito di tanti suonatori, tra cui Rita e Dante, due musicisti provenienti dalle Carraie, che quest'anno festeggiano 24 anni di unione con i Pasqualotti. Un traguardo significativo che sottolinea l'impegno e la passione di coloro che contribuiscono a mantenere viva questa tradizione. Altro nome di rilievo è quello di Luca Gardini, il sassofonista che arricchisce la Pasquella da più di 20 anni. La sua presenza è un esempio del connubio tra giovani talenti e canti tipici romagnoli. Quest’anno a “duettare” con il suo sax ci sarà Roberto Zoffoli, già amico del gruppo negli anni passati. Il gruppo conta anche numerosi giovani, molti dei quali sono nipoti dei fondatori, come Francesco, una voce del gruppo, dimostrando che la tradizione è viva e pulsante, pronta a essere tramandata alle generazioni future, nonostante oggi molte tradizioni vadano perdute.

Per chi non vuole perdersi la tradizione del canto e della musica dei Pasqualotti di Montaletto Chiesa, segnaliamo che quest'anno saranno presenti sul palco in piazza a Cervia e in numerosi ristoranti cervesi durante il weekend dell'Epifania 2024. Per seguire tutte le tappe e rimanere aggiornati sul calendario delle esibizioni, è visitare l'account Instagram @i_pasqualotti e la pagina Facebook @pasqualotti.mc. In un'epoca in cui le tradizioni rischiano di svanire, i Pasqualotti di Montaletto Chiesa si ergono come custodi di un patrimonio culturale, invitando tutti a unirsi a loro in un viaggio attraverso la Romagna autentica e genuina.

