I numeri vincenti della lotteria organizzata dalla biblioteca di Lugo

Arriva a conclusione la lotteria natalizia lanciata a dicembre dalla biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo. Lunedì sono infatti stati estratti i biglietti vincitori dell’iniziativa che ha accompagnato le festività dei lettori lughesi. “Più leggi più vinci!”, questo è stato lo slogan della lotteria. Il funzionamento era semplice: ad ogni consegna di libri effettuata - a domicilio o con ritiro in sede - nel mese di dicembre, è stato regalato un biglietto per partecipare all’estrazione finale.

I numeri dei biglietti estratti sono i seguenti: F40; L 43; D1; F34; G74; G56; D2; F11; R8 e F36. I vincitori saranno contattati dalla biblioteca per il ritiro del proprio premio. La biblioteca ringrazia i titolari della Bottega della Natura di Lugo per la collaborazione e il sostegno in occasione di questa iniziativa. Nell’ultimo mese la biblioteca ha effettuato oltre 550 consegne, corrispondenti a 2.030 prestiti, in parte con consegna a domicilio e altre con ritiro direttamente in biblioteca. Per informazioni scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, contattare i numeri 054538556 o 3395380983 (WhatsApp).