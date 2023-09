I nuovi 'giochi di una volta' in legno decorati dalle Magliette Gialle

In occasione della tradizionale sagra di Ammonite, domenica 10 settembre alle 17 al parco della Costituzione si terrà l’inaugurazione dei giochi da tavolo in legno decorati quest’estate dalle magliette gialle durante il laboratorio “Piccola Falegnameria ad Ammonite”, svolto nell’ambito del progetto “Lavori in Comune” promosso dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna e in collaborazione con il Comitato cittadino di Ammonite e l’associazione Le Ammonite.

Oltre ai ragazzi delle magliette gialle sarà presente l’assessora al Decentramento Federica Moschini. I giochi di grande formato (dama, scacchi, domino, shangai, tris, dondolo) saranno utilizzati durante le feste del paese e saranno a disposizione di chi si vorrà cimentare nei giochi di “una volta”.