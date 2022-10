I panificatori artigiani donano il ricavato della Fiera Biennale di Lugo allo Ior

Il sindacato Panificatori artigiani di Confcommercio Ascom Lugo ha deliberato di donare il ricavato delle offerte per i prodotti proposti durante la Fiera Biennale di Lugo, frutto della generosità dei visitatori dello spazio espositivo, all’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenerne l’attività. La consegna della donazione da parte di una rappresentanza del Consiglio Direttivo del sindacato Panificatori e della Confcommercio di Lugo è avvenuta nelle mani del vice-presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Rositano Tarlazzi, che ha sottolineato come questa collaborazione con i Panificatori, che dura da diverse edizioni della Fiera biennale, in questo momento storico abbia un significato ancora più importante, contribuendo a rendere possibile la realizzazione di numerosi investimenti nel campo dei servizi resi alle persone e della ricerca.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in fiera - ha affermato il presidente del sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ascom Lugo, Giuseppe Reggi - Dopo quattro anni di stop forzato ed in un contesto fieristico ampiamente rimaneggiato rispetto alle precedenti edizioni, c’è stato tanto entusiasmo da parte di tutti i colleghi e soprattutto tanta voglia di mostrare quello che facciamo tutti i giorni con passione e professionalità. Il profumo è il nostro biglietto da visita e il sapore la nostra garanzia. Siamo orgogliosi di avere potuto donare una cifra sensibilmente più alta rispetto alle passate edizioni e l’apprezzamento dell’Istituto Oncologico Romagnolo ci ripaga del lavoro fatto. E’ stato bello notare come, anche in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, il pubblico abbia risposto in modo positivo ad una iniziativa di beneficenza. Possiamo davvero dire che le cose buone fanno anche bene!”.