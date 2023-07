I parcheggi blu tornano a pagamento a Faenza: ma per abbonati e alluvionati ci sono agevolazioni

Nel corso dell’emergenza meteorologica, sia per consentire di lasciare libere dalle auto le strade interessate dall’alluvione - così da permettere ai grossi mezzi delle ditte degli autospurghi di effettuare lo svuotamento di acqua e fango da garage, cantine e abitazioni - ma anche per poter effettuare la pulizia delle strade, l’amministrazione di Faenza ha consentito la gratuità della sosta negli stalli blu. La misura, introdotta il 3 maggio, si è protratta sino a domenica 9 luglio.

Da lunedì 10 luglio il Piano della Sosta è tornato al suo funzionamento ordinario con la riattivazione dei parcometri. L’amministrazione comunale, dopo un confronto con Movs (azienda che gestisce il Piano della Sosta), per dare risposta alle tante e articolate richieste dei residenti sui diversi aspetti legati alla sosta dei mezzi in città, ha messo a punto una serie di misure per agevolare sia i possessori di abbonamenti già in essere che quanti hanno dovuto momentaneamente trasferire il proprio domicilio in centro storico.

Tutti gli abbonamenti in essere al 3 maggio verranno prorogati automaticamente per un numero di giorni pari a quelli non utilizzati in ragione della sospensione del Piano della Sosta per le emergenze alluvionali. Invece i residenti alluvionati e i non residenti alluvionati, ma con alloggio temporaneo in zona regolamentata dalla sosta a pagamento, potranno sottoscrivere per singola unità abitativa un abbonamento semestrale pagando esclusivamente i costi di segreteria: 10 euro per la prima auto e 15 dalla seconda in poi. Le richieste potranno essere presentate entro il 31 luglio 2023.

Per tutte le domande e informazioni ci si può rivolgere agli uffici di Movs, in corso Matteotti 36/8, aperti i lunedì, martedì e sabato, dalle ore 10 alle 13, e i giovedì dalle 15 alle 18, oppure telefonando allo 0546/046149 o ancora scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: faenza@movs.it.