I pompieri Braccio di Ferro e Olivia portano il Natale in ospedale

E' Natale anche in ospedale per i più piccoli. Lunedì mattina una delegazione di Vigili del fuoco del comando provinciale di Ravenna, condotta da Luca Manselli, si è recata nel reparto di Pediatria del Santa Maria delle Croci per augurare ai piccoli pazienti ricoverati una pronta guarigione e un buon Natale. Nell'occasione ai bambini sono stati donati doni e giocattoli, mentre al reparto è stata offerta una donazione in denaro. I doni sono stati consegnati da due simpatico Braccio di Ferro e Olivia.