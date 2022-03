I pompieri 'colleghi di Grisù' donano vestiti ai profughi ucraini

Martedì pomeriggio si è tenuto un incontro tra una delegazione del gruppo 'I colleghi di Grisù', Vigili del fuoco di Ravenna in turno libero, e la presidentessa dell’associazione 'Malva Ucraini di Ravenna' Kateryna. Per l’occasione è stata donata una rilevante quantità di vestiario pesante e leggero, al fine di contribuire ad alleviare le difficoltà del popolo ucraino durante l’attuale tragedia che sta vivendo. In concomitanza dell’8 marzo, Festa della donna, sono stati donati mazzi di mimose alle volontarie ucraine. Un sentito ringraziamento da parte dei colleghi di Grisù a Giovanni e Vania Amadori, che hanno permesso di realizzare questa donazione mettendo a disposizione la struttura per lo stoccaggio.