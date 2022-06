La donazione dei "Progetti del cuore": un mezzo per i servizi di assistenza e trasporto ai cittadini

La collaborazione tra “Progetti del cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita e raggiunge anche il territorio di Ravenna. L’Auser Volontariato Provincia di Ravenna, riceveràinfatti per la prima volta un Fiat Doblò consegnato in comodato d’uso gratuito, attraverso il quale verranno garantiti i servizi di assistenza e trasporto alla cittadinanza.

Tra i compiti dell’Auser c’è quello di fornire un supporto alla gente che vive in stato di difficoltà, con un occhio di riguardo alla fascia di popolazione che comprende solitamente le persone ‘fragili’: anziani, bambini, gente che non ha una rete famigliare e che, grazie al volontariato, dispone di un aiuto per portare a compimento le pratiche quotidiane. Sostenere visite mediche, analisi in centri specializzati, dialisi, spese o uscite diurne.

“Per noi ricevere un mezzo del genere ha un significato molto importante - spiega il presidente dell’Auser Volontariato Provincia di Ravenna Mirella Rossi -. Un’importanza vitale direi. Viste le crescenti difficoltà delle aziende a causa dell’aumento dei costi di materie prime e carburante, le nostre spese erano diventate insostenibili. Il nostro parco macchine è stato dotato di un mezzo importante grazie all’impegno de ‘I Progetti del Cuore’ che ci consente di essere vicini alla popolazione con maggiore efficenza e minori costi. Noi organizziamo accompagnamenti sociali protetti dedicati a persone fragili: anziani, bambini, persone che non hanno rete familiare, pazienti dializzati che vengono accompagnati in luoghi di cura specifici, in centri medici nei quali possono trovare tutto ciò che serve”.

La presentazione si è tenuta lunedì presso la sede principale dell’ente, in Via Murri, 13 a Ravenna. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial de “I Progetti del Cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.