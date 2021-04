I proprietari di Taco prendono il Covid: i volontari lo portano a spasso e si occupano di lui

I volontari di Leidaa - Lega italiana difesa animali e ambiente - di Faenza in campo per aiutare gli animali anche durante l'emergenza Covid

I volontari di Leidaa - Lega italiana difesa animali e ambiente - di Faenza in campo per aiutare gli animali anche durante l'emergenza Covid. E' il caso di Taco: la famiglia di questo bellissimo bulldog francese di un anno e mezzo lo ha sempre portato fuori per lunghe passeggiate, finché i suoi proprietari non sono risultati positivi al Covid. Una situazione resa ancor più difficile per il fatto di vivere in appartamento e dall'avere a che fare con un cucciolo esuberante che, oltre che per i suoi bisogni, deve uscire per fare lunghe passeggiate e corse rinvigorenti.

Venuti a conoscenza della situazione, in loro aiuto sono subito intervenuti i volontari faentini di Leidaa Valentina, Donatella, Elisa e Riccardo, che si sono organizzati per assicurare a Taco ben quattro uscite ogni giorno. Le passeggiate si sono anche rivelate motivo di gioia e gioco per Taco: anche ora che la famiglia si è immunizzata, i proprietari raccontano che Taco aspetta ancora i volontari affacciandosi dalle scale ogni volta che deve uscire, come quando Leidaa si occupava di lui.

Questa storia è solo una delle tante che possono raccontare i volontari impegnati nell’iniziativa “Leidaa per emergenza Covid-19” che, da oltre un anno, vede protagonisti 2000 donne e uomini su tutto il territorio italiano a sostegno delle famiglie con animali colpite dal Coronavirus. Sono decine di migliaia le richieste di aiuto e migliaia gli interventi: “passeggiate” per i cani di persone malate o in quarantena, cani e gatti presi in carico perché i proprietari non potevano occuparsene o non sono sopravvissuti, trasferimenti e adozioni, pasti e interventi sanitari donati agli animali di persone in difficoltà.