I racconti del territorio: la gente di Alfonsine protagonista di 5 video per promuovere il turismo

Proseguono le attività del progetto Excover, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale e naturale del Comune di Alfonsine. Dopo una prima fase di analisi turistica del territorio e una seconda fase di identificazione degli attrattori turistici, il progetto è entrato in una nuova fase attiva. Grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei cittadini, che hanno collaborato allo studio del potenziale turistico del territorio e alla mappatura del suo patrimonio, sono stati realizzati 5 video di promozione turistica che mettono in evidenza caratteristiche, anche inedite, di Alfonsine.

I protagonisti dei video sono proprio i residenti che, in prima persona, si rivolgono ai visitatori e raccontano storie che esaltano i valori, le tradizioni e la genuinità del luogo che vivono e amano trasformando il prodotto-viaggio, il territorio e la località di vacanza in un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere il visitatore in tutti i suoi sensi.

Le immagini non sono altro che la creazione di una narrazione collettiva alla scoperta di Alfonsine, con racconti in grado di coglierne gli aspetti salienti e rappresentativi intrecciati a riferimenti storici, letterari e artistici: la singolare storia del quadro del Battesimo di Cristo Baracca nella Chiesa di Santa Maria raccontata da Ottaviana e la leggenda della ceramica di maiolica narrata da Luciano sono alcuni dei temi narrati nei video. Un esempio di storytelling turistico che verrà divulgato sul sito Delta 2000, sul portale di promozione turistica Delta del Po e sui canali social Facebook e YouTube, con l’obiettivo di tenere vivo il legame con il territorio anche se nell’immediato manca la possibilità di muoversi.