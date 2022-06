I 'ragazzi senza voce' ricordano il professor Canevaro: "Diceva che la diversità è una ricchezza"

Arriva dall'associazione Famiglie Ragazzi Senza Voce un commosso ricordo di Andrea Canevaro, pedagogista e professore emerito dell’Università di Bologna scomparso a fine maggio all'ospedale di Ravenna. Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dall'associazione:

"Caro professore Andrea Canevaro, in cielo ti hanno accolto con festa grande, noi, un po' smarriti e sofferenti in terra, ti salutiamo con affetto. Ci hai considerati già da piccoli e poi sempre, come amici speciaii in un cammino difficiie di accoglienza in questo mondo terreno delle nostre diversità fisiche e mentali. Siamo disabili in cerca di una accoglienza che stenta sempre a nascere per la fatica delle persone ad accettare ta fragilità come una condizione umana che ha il suo valore e ricchezza. Perdutamente i giovani e Ie persone guardano alla salute, alla bellezza fisica, al successo nel mondo come delle mete più importanti per la vita ma non riescono a fidarsi di chi, come te, diceva che la diversità è una ricchezza, una spinta a migliorare il mondo ad essere persone più umane e sorridenti e a creare un mondo di fiori variopinti che rallegrano un prato e insieme, mescolati, danno il meglio di sé":

"Grazie per averci sostenuto e difeso tante volte. Grazie per aver seminato una cultura di accoglienza, di familiarità. Grazie perché Ie nostre famiglie hanno sentito dal tuo agire Ia spinta a continuare iI cammino dell'inclusione e della meraviglia, la meraviglia vista in ogni essere umano aI di Ià della sua fragilità fisica e di aspetto esteriore. Grazie per ogni parola, ogni scritto, ogni sorriso, ogni insegnamento, ogni idea geniale a favore dei piccoli sempre piccoIi, fragili e spesso insidiati da menti che Ii vogliono esclusi in luoghi speciali. Grazie da noi piccoli e dalle nostre famiglie, ti sappiamo serenamente in buona compagnia nei prati fioriti dalle opere di carità e dalla fede in Gesù Cristo Signore Nostro e di tutti".