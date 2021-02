I referti degli esami di laboratorio da oggi si ritirano anche in farmacia

Da lunedì 22 febbraio per il ritiro dei referti di esami di laboratorio sarà possibile, oltre ai consueti canali già in essere (punti Ausl e Fascicolo Sanitario Elettronico), rivolgersi alle farmacie convenzionate con l'Ausl della Romagna che effettuano prenotazioni Cup (FarmaCup). Per tale servizio, non previsto nei Lea (livelli essenziali d'assistenza), le farmacie potranno chiedere al cittadino un contributo. Dietro richiesta della Azienda Usl, le farmacie hanno concordato di non superare l'importo massimo di un euro per la stampa del referto (anche in relazione alla complessità del referto stesso).