I ristoranti ravennati che 'riciclano' il cibo invenduto a fine giornata a un prezzo scontato

Un progetto contro lo spreco di cibo. Ravenna si è ufficialmente unita alla rete anti spreco di 'Too Good To Go', l’app contro gli sprechi alimentari che permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di vendere a un terzo del prezzo confezioni a sorpresa di cibo rimasto invenduto a fine giornata. Tramite l’app i negozianti possono vendere le cosiddette 'magic box', sacchetti a sorpresa contenenti i prodotti rimasti a fine giornata “troppo buoni per essere buttati”: una soluzione che, specialmente durante quest’anno incerto, ha supportato commercianti e ristoratori permettendo di ridurre gli sprechi e, contemporaneamente, ottenere un piccolo ricavo sulla produzione di alimenti che altrimenti verrebbero sprecati. I consumatori, allo stesso tempo, possono acquistare la propria box di prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e agli effetti positivi che questo gesto ha per l’ambiente.

In Emilia Romagna, Too Good To Go arriva ora anche a Ravenna per espandere la sua rete e creare un vero e proprio movimento con uno scopo ben preciso: contrastare gli sprechi alimentari per la salvaguardia del pianeta, grazie al risparmio di 2.5 kg di CO2 emesse per ogni magic box acquistata. Ad oggi già diversi locali in città hanno aderito all’app, come il ristorante bio Ceccolini Bio, che nelle magic box propone prodotti da forno dolci e salati e piatti da gastronomia biologici; il forno-pasticceria Nonna Iride, con la sua offerta di paste e biscotti artigianali, oltre che pane fresco e snack salati; Pollo & Friends, che offre polli arrosto e altre sfiziosità; la Pasticceria Ferrari, con una selezione di pasticcini e dolci fatti in casa; la gastronomia Casa del Formaggio di Cervia, specializzata in prodotti caseari, salumi e primi piatti freddi e caldi. Hanno preso parte al progetto anti spreco anche il punto vendita Tavolamica di Camst Group, con la sua offerta di primi piatti e dessert; quello di Flying Tiger Copenhagen in via Cavour, con i propri prodotti rimasti invenduti, tra cui cioccolata e rimanenze delle festività; e il Mercato Campagna Amica, che propone alimenti di natura biologica e a km0.

Come funziona

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo alla app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria magic box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata - generalmente poco prima della chiusura - evitando così i momenti di massima affluenza.