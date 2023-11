I runner della Maratona di Ravenna "inaugurano" la passerella in legno sul Candiano

L’edizione 2023 della Maratona di Ravenna avrà come uno dei suoi fulcri d’attenzione quello della Darsena di Città, dove transiteranno runner e camminatori e dove proprio in questi giorni è in fase di ultimazione la passerella pedonale che scorre di fianco al canale Candiano. Un lunghissimo camminamento in legno Ipè, essenza esotica dalle caratteristiche compatibili con ambienti caratterizzati da forte umidità come una darsena portuale, fornito dalla Ravaioli Legnami di Villanova di Bagnacavallo.

La passerella, della quale si sta completando il secondo stralcio, collega il cuore della città di Ravenna, dall’area retrostante la stazione ferroviaria, fino al ponte mobile nei pressi del Pala De Andrè. Il cuore di un progetto di rigenerazione di spazi urbani che sta portando la Darsena ad assumere una nuova immagine, uno stile più moderno e accogliente.

All’interno dell’Expo Village della Maratona di Ravenna allestito al Pala De Andrè, poi, le migliaia di visitatori che transiteranno per i corridoi della struttura fieristica per ritirare il pettorale di gara o confermare la propria iscrizione all’evento troveranno un’area relax e ritrovo allestita con materiale Ravaioli e Aeterno che fungerà da spazio dibattiti e per le presentazioni dei principali appuntamenti di questo weekend.

"La nostra partnership con la Maratona di Ravenna Città d'Arte – sottolinea Angelo Bagnari, titolare di Ravaioli Legnami – rappresenta non solo un impegno verso la comunità locale, ma anche un'opportunità per promuovere uno stile di vita attivo e il valore delle nostre soluzioni di qualità. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere questo evento straordinario che unisce sport, aggregazione e divertimento per tutti, valorizzando l’intero territorio che lo accoglie”.

E come official sponsor della manifestazione, Ravaioli Legnami e Aeterno Pavimenti domenica accoglieranno con i loro marchi le migliaia di partecipanti alle diverse distanze che caratterizzano la Maratona di Ravenna sul traguardo di via di Roma, per una bella giornata di sport, benessere e socializzazione dell’intera comunità.