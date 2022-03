“I sentimenti degli uomini”: al via i corsi per gestire le emozioni e migliorare le relazioni

Nell’ambito del progetto “Io mi sento”, ideato dall’associazione di promozione culturale e sociale Psicologia urbana e creativa in collaborazione con l’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune, ripartono i corsi I sentimenti degli uomini, dedicati, appunto, agli uomini che desiderano conoscere e gestire le proprie emozioni, esprimere i sentimenti e migliorare le relazioni.

Si tratta di sei incontri pubblici per prevenire la violenza psicologica e diminuire i conflitti: il primo si terrà lunedì 4 aprile, dalle 20.45 alle 22.45, nella Casa del volontariato, in via Sansovino 57. I corsi proseguiranno lunedì 11 aprile, lunedì 2 maggio, lunedì 9 maggio, lunedì 16 maggio e lunedì 23 maggio nello stesso orario e nella stessa sede.

Gli incontri saranno condotti da Michele Piga, Luca Stefanelli, Daniele Righini, Giancarla Tisselli, Giulia Zannoni. L’iscrizione è obbligatoria. Viene richiesta l’iscrizione a Psicologia urbana e creativa e un contributo di 10 euro per i materiali. Per le iscrizioni: michelepigafc@gmail.com. È necessario il greenpass rafforzato e l’utilizzo della mascherina ffp2.