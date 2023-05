I servizi educativi a cielo aperto della Bassa Romagna si raccontano in tv

Lunedì 15 maggio l'esperienza dei servizi educativi a cielo aperto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sarà ospite della trasmissione televisiva Geo, in onda su Rai 3 a partire dalle 16. L'esperienza della Bassa Romagna, unica nel suo genere, ha portato alla realizzazione di un volume, Servizi educativi a cielo aperto, della collana "Infanzia - Studi e ricerche", che contiene le linee guida per la realizzazione di interventi nei giardini dei nidi e delle scuole dell'infanzia per migliorare le esperienze dei servizi educativi all'aperto.

Il volume è curato dalla docente Michela Schenetti, che sarà ospite di Geo; il suo testo, così come tutte le attività messe in campo dai Servizi educativi e dal Ceas Bassa Romagna nell'ambito dell'educazione all'aperto, nasce per condividere una nuova prospettiva dell'educazione in natura, incentivando in tal senso insegnanti e famiglie, attraverso la promozione di una nuova sensibilità al tema, coinvolgendo queste ultime nel percorso progettuale: per esempio, le famiglie sono infatti coinvolte nella realizzazione dei manufatti di arredo per la riqualificazione dei cortili scolastici.