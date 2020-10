I vandali danneggiano la panchina rossa dedicata alle donne

È sempre una brutta notizia quando non c'è il rispetto dei beni comuni, né dei messaggi sociali che questi possono incarnare. E' stata danneggiata la panchina rossa di via Marmirolo a Massa Lombarda, voluta e inaugurata lo scorso anno da Unione delle donne in Italia di Massa Lombarda e amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

"Ne saranno presto rispristinati l'uso e la piena funzionalità - rassicurano dal Comune - con l'augurio che questo tipo di episodi non faccia più parte della nostra comunità".

