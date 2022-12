I Verdi piangono la scomparsa di Mauro Bovoli, studioso della "Romandiola"

I Verdi di Lugo e della Romagna Estense esprimo il loro cordoglio per la morte del loro amico Mauro Bovoli. Lughese legato alle sue radici, era storico di storia locale della "Romandiola", termine da lui promosso insieme a quello di Romagna Estense. Animatore dei primi cineforum al cinema San Rocco e tra i fondatori della Lista Verde, ora Europa Verde/Verdi Lugo, fin dai primi anni ottanta e più volte candidato e attivista fino all'ultima campagna elettorale per le amministrative di Lugo, quando partecipò ad un dibattito per una economia sostenibile del nostro territorio. Attivo anche nell'Università Popolare di Romagna con i suoi studi e le sue pubblicazioni, insegnante a Ferrara e poi pensionato e studioso. "Mancherà la sua cultura e la sua disponibilità e gentilezza di uomo mite ma determinato a perseguire gli ideali ecologisti", lo ricordano i Verdi.